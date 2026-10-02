Dieven stelen foodtruck van zieke Carina: 'Zaten bloed, zweet en tranen in'

Ongelooflijk laf. Iets anders kun je de diefstal van de foodtruck van Carina Lopez niet noemen. Op klaarlichte dag heeft iemand een belangrijke inkomstenbron van de ook nog eens doodzieke vrouw uit Eindhoven gestolen. Geheel begrijpelijk dat ze er nu net als haar man Ronald compleet doorheen zit. Als klap op de vuurpijl stuurt Carina ook nog een deel van haar inkomsten naar de Filipijnen, om familie te ondersteunen.

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Iedere euro is er dus één. Een heel belangrijke. De diefstal vond plaats op maandag 14 september, maar "het zit nog steeds heel hoog hoor". Carina werkt dag en nacht, ze heeft soms maar twee uur slaap. Overdag bestiert ze de winkel en 's avonds doet ze evenementen. Nu is alles onder haar voeten weggeslagen, in vijf minuten tijd.

Carina is ernstig ziek

Bizar gegeven is dat de foodtruck, die op de parkeerplaats voor hun winkel stond, op klaarlichte dag gestolen is. Er zijn gelukkig wel wat camerabeelden en ook deelt het stel veel op sociale media over de roof. Alles in de hoop dat de foodtruck snel terugkomt.

Dat Carina dit allemaal moet ondergaan komt bovenop het feit dat zij ernstig ziek is. "Ze is heel erg ziek door uitgezaaide kanker", zegt Ronald. "Wel zijn ze erg blij met alle steun die ze krijgen, bijvoorbeeld van andere ondernemers in het winkelcentrum of vrienden die een crowdfunding zijn begonnen."

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Maar ook vanuit andere delen van Brabant reikt een helpende hand. Neem bijvoorbeeld Jeroen van Iersel van de Drunense frietonderneming. Hij biedt het stel een kraampje, dat ze de komende weken kosteloos mogen lenen. "Het is echt heel triest voor deze mensen. Als ik ze zo kan helpen dan doe ik dat. Ze hoeven hem alleen maar op te komen halen."

Verzekering wil foodtruck niet vergoeden

Het Eindhovense stel heeft de politie ingeschakeld, maar tot op heden zonder resultaat. Ook is de verzekering gebeld, maar die willen niet uitkeren. "Omdat de truck buiten stond. We dachten echt dat alles goed verzekerd was, maar dit is een geval kleine lettertjes. Wij zijn nu 15.000 tot 20.000 euro lichter. Hier zaten bloed, zweet en tranen in."

De politie laat weten bekend te zijn met de diefstal maar kan omwille van de privacy niet ingaan op de vraag of er aangifte is gedaan. Wat ze wel kunnen delen is dat "er vooralsnog geen opsporingsindicatie" is. Dit komt omdat er te weinig herleidbare zaken te zien zijn op de paar bewakingscamerabeelden die beschikbaar zijn. Daaruit is geen kenteken of goed signalement van de dader of daders op te maken.