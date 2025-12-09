Volg Hart van Nederland
Man (36) veroordeeld voor doden van zijn 91-jarige oma in Eindhoven

Man (36) veroordeeld voor doden van zijn 91-jarige oma in Eindhoven

Crime

Vandaag, 15:55

De rechter heeft een 36-jarige man uit Eindhoven veroordeeld voor het doden van zijn oma in juli 2024. De 91-jarige vrouw uit Eersel werd zestien keer met een mes gestoken en vervolgens gewurgd.

Hoewel de man de daad steeds heeft ontkend, stelt de rechtbank dat er overtuigend forensisch bewijs is dat hij zijn oma in borst, buik en hals heeft gestoken. Hij weigerde mee te werken aan psychologisch onderzoek en gaf geen inzicht in zijn gedachten tijdens het geweld. Wel acht de rechtbank bewezen dat twee psychische stoornissen, waaronder vermoedelijk autisme, 'een sterke invloed' hadden op zijn handelen.

De politie tastte lange tijd in het duister na de vondst van de dode vrouw, die in juli 2024 in een woning in Eersel werd aangetroffen:

Hoogbejaarde vrouw dood gevonden in woning Eersel
0:39

Hoogbejaarde vrouw dood gevonden in woning Eersel

Gevangenisstraf

De man werd daarom als verminderd toerekeningsvatbaar beschouwd. De rechtbank legt hem vijf jaar gevangenisstraf op, gevolgd door tbs met dwangverpleging. Daarnaast moet hij schadevergoeding betalen aan zijn oom en tante, de kinderen van het slachtoffer.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

