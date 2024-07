Familielid aangehouden voor dood 91-jarige vrouw in Eersel

De politie heeft zaterdagochtend een 35-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 91-jarige vrouw in Eersel. Volgens de politie is de man een familielid van het slachtoffer.

De hoogbejaarde vrouw werd vrijdagochtend in haar woning gevonden door een ander familielid. De politie ging al meteen uit van een misdrijf en merkte de aangehouden man meteen aan als verdachte. Het onderzoek naar de dood van de vrouw gaat door, daarbij wordt de verdachte "uitgebreid verhoord", aldus de politie.

Het onderzoek in de woning gaat zaterdag ook door en zal het hele weekend in beslag nemen, verwacht de politie. Verdere details over de precieze relatie tussen de verdachte en het slachtoffer geeft de politie op dit moment niet.