Voetbalclub Cuijk deelt beelden van vandalen op fatbikes

De voetbalclub JVC Cuijk is het zat: een kleine groep jongeren zorgt voor flinke overlast op het sportpark. Ze rijden met scooters en fatbikes over het net aangelegde kunstgrasveld, laten rommel achter en vernielen spullen. De club trekt aan de bel en deelt nu zelfs videobeelden van de daders; voorlopig nog met onherkenbare gezichten.

Volgens voorzitter Robert Vredeveldt zijn de beschadigingen aan het veld nog beperkt, maar hij waarschuwt dat het niet zover mag komen dat er straks echt schade is. "Echte herstelwerkzaamheden zijn gelukkig nog niet nodig. Maar vandaar ook nu onze waarschuwing", zegt hij tegen De Gelderlander. JVC kreeg het nieuwe veld vorig jaar van de gemeente, voor bijna een half miljoen euro.

Op sociale media en de website van JVC zijn inmiddels foto’s van de jongeren geplaatst. De gezichten zijn nog geblurd, maar Vredeveldt sluit niet uit dat die later alsnog herkenbaar worden getoond. "Dat zou kunnen. Dit is in elk geval een eerste stap."

De overlastgevers bij JVC Cuijk. Bron: JVC Cuijk

Melding bij politie

De club heeft inmiddels melding gedaan bij de politie en de welzijnsorganisatie Sociom. De politie zegt een oogje in het zeil te houden. Ook roept JVC ouders op het gesprek aan te gaan met hun kinderen.

Het sportpark van JVC is normaal vrij toegankelijk, zodat kinderen ook buiten de trainingen kunnen voetballen. Maar door de aanhoudende overlast overweegt de club het hoofdveld tijdelijk af te sluiten. Helemaal op slot kan het terrein niet, want er zit ook kinderopvang op het park.

De club hoopt dat ouders en jongeren zich realiseren waar het fout gaat: "Gebruik het veld om te voetballen, niet om te crossen".