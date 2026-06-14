OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Onrust in Bredase wijk: twee keer brand gesticht in paar dagen tijd

Crime

Vandaag, 11:46

Link gekopieerd

In de wijk Wilgenbroek in Breda is in een paar dagen tijd twee keer brandgesticht. Het gaat om twee naast elkaar gelegen woningen.

Over de gebeurtenissen verschenen berichten waarin werd gesproken over explosies. De politie kan dat niet bevestigen. Volgens de politie zijn bij beide incidenten brandende voorwerpen gebruikt.

De eerste brand ontstond in de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 juni. Rond 01.30 uur kreeg de politie een melding van brand bij een woning in de straat.

Uit onderzoek blijkt volgens de politie dat schade aan de woning ontstond door het gebruik van een brandend voorwerp. Niemand raakte gewond en de brand was snel onder controle.

Twee dagen later ging het opnieuw mis. Rond 05.45 uur op zondag 14 juni werd brand gesticht bij de naastgelegen woning.

Auto en schutting in brand

Bij de tweede brand sloegen de vlammen over naar een auto en een schutting. De brandweer wist verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen.

Door de grote hoeveelheid rook zijn de bewoners van de woning uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

De gebeurtenissen hebben veel indruk gemaakt in de buurt. Volgens verschillende media zijn bewoners geschrokken en maken zij zich zorgen over de situatie. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden om zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Omwonenden geschrokken door explosie in Amsterdam: 'Ik hoorde mensen schreeuwen'
Omwonenden geschrokken door explosie in Amsterdam: 'Ik hoorde mensen schreeuwen'
Tweede verdachte aangehouden na brandstichting bij man in rolstoel
Tweede verdachte aangehouden na brandstichting bij man in rolstoel
Harold rouwt om half miljoen dode bijen na brandstichting: 'Ik ben echt verdoofd'
Harold rouwt om half miljoen dode bijen na brandstichting: 'Ik ben echt verdoofd'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.