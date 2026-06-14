Onrust in Bredase wijk: twee keer brand gesticht in paar dagen tijd

In de wijk Wilgenbroek in Breda is in een paar dagen tijd twee keer brandgesticht. Het gaat om twee naast elkaar gelegen woningen.

Over de gebeurtenissen verschenen berichten waarin werd gesproken over explosies. De politie kan dat niet bevestigen. Volgens de politie zijn bij beide incidenten brandende voorwerpen gebruikt.

De eerste brand ontstond in de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 juni. Rond 01.30 uur kreeg de politie een melding van brand bij een woning in de straat.

Uit onderzoek blijkt volgens de politie dat schade aan de woning ontstond door het gebruik van een brandend voorwerp. Niemand raakte gewond en de brand was snel onder controle.

Twee dagen later ging het opnieuw mis. Rond 05.45 uur op zondag 14 juni werd brand gesticht bij de naastgelegen woning.

Auto en schutting in brand

Bij de tweede brand sloegen de vlammen over naar een auto en een schutting. De brandweer wist verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen.

Door de grote hoeveelheid rook zijn de bewoners van de woning uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

De gebeurtenissen hebben veel indruk gemaakt in de buurt. Volgens verschillende media zijn bewoners geschrokken en maken zij zich zorgen over de situatie. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die iets hebben gezien of beschikken over camerabeelden om zich te melden.