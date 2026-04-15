Tweede verdachte aangehouden na brandstichting bij man in rolstoel

De politie heeft woensdag een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar het in brand steken van een man in een rolstoel in Utrecht. Het gaat om een 55-jarige man. Dinsdag werd al kort na het incident een eerste verdachte van 37 jaar opgepakt.

Het slachtoffer, een 69-jarige man, werd dinsdagmiddag op het Smaragdplein in Utrecht in zijn elektrische rolstoel in brand gestoken. Hij raakte daarbij zwaargewond.

Conflict

De politie vermoedt dat de betrokkenen elkaar kennen en dat er sprake is van een onderling conflict. Dat wordt nog verder onderzocht.