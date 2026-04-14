Verdachte opgepakt voor in brand steken man in rolstoel in Utrecht

Vandaag, 20:40 - Update: 19 minuten geleden

De politie heeft een persoon aangehouden in het onderzoek naar het in brand steken van een man op dinsdagmiddag bij een winkelcentrum in Utrecht. Het slachtoffer zat in een elektrische rolstoel en raakte zwaargewond. De aangehouden man wordt verdacht betrokken te zijn bij de brandstichting, aldus de politie.

De elektrische rolstoel werd rond 16.30 uur in brand gestoken op het plein, waar veel winkels aan liggen. Volgens de politie hebben veel mensen de man in brand zien staan. "Dat zijn natuurlijk ontzettend heftige beelden", zegt een woordvoerder van de politie. "Daarom hebben we mensen niet alleen opgeroepen om zich als getuigen te melden, maar ook slachtofferhulp te overwegen."

Slachtoffer zwaargewond afgevoerd

De man, die een beperking heeft, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het AD Utrecht schrijft dat omstanders de man hebben geholpen door het vuur te blussen en hem af te koelen met een brandblusser.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio kan dit niet bevestigen. Wel zegt hij dat de man met "zware brandwonden aan armen, rug en hoofd" de ambulance inging.

