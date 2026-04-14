Man in elektrische rolstoel in brand gestoken bij winkelcentrum in Utrecht

Op het Smaragdplein in Utrecht is dinsdagmiddag een man in een elektrische rolstoel door één of meerdere personen in brand gestoken, meldt de politie. De man, die een beperking heeft, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog naar de daders.

De elektrische rolstoel werd rond 16.30 uur in brand gestoken op het plein, waar veel winkels aan liggen. Volgens de politie hebben veel mensen de man in brand zien staan. "Dat zijn natuurlijk ontzettend heftige beelden", zegt een woordvoerder van de politie. "Daarom hebben we mensen niet alleen opgeroepen om zich als getuigen te melden, maar ook slachtofferhulp te overwegen."

De man kan niet zelfstandig lopen. Het AD Utrecht schrijft dat omstanders de man hebben geholpen door het vuur te blussen en hem af te koelen met een brandblusser. Een woordvoerder van de veiligheidsregio kan dit niet bevestigen. Wel zegt hij dat de man met "zware brandwonden aan armen, rug en hoofd" de ambulance inging.

Een omstander blust het voertuig met een brandblusser Beeld: Intisar Maddoe

Geen benen

Een bedrijfsleider van een nabijgelegen supermarkt meldt aan het AD dat de man, die geen benen heeft, in de rolstoel aan het bedelen was. Volgens de bedrijfsleider kwam er een persoon aanlopen met een brandende folder, waarmee de kleding en de rolstoel van het slachtoffer in brand werden gestoken.

De gemeente Utrecht en burgemeester Sharon Dijksma willen nog niet reageren op het incident en wachten het politieonderzoek af.

Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid heeft wel gereageerd: "Dit gaat alle grenzen over." Op X schrijft de VVD-minister dat de "dader of daders moeten worden opgespoord en aangepakt". "Verschrikkelijk wat hier is gebeurd in Utrecht."