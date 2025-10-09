Harold rouwt om half miljoen dode bijen na brandstichting: 'Ik ben echt verdoofd'

De Almeerse imker Harold Stringer is dinsdagavond in één klap al zijn bijenvolken kwijtgeraakt door een brand. Dinsdagavond gingen daarbij tien kasten in vlammen op, waarbij zo’n half miljoen honingbijen omkwamen. De politie gaat uit van brandstichting.

Harold kan het nog steeds nauwelijks bevatten. "Ik ben echt verdoofd, ik dacht eerst dat ze misschien waren meegenomen", vertelt hij. "Maar toen vond ik acht gaasjes en dus wist ik dat ze aangestoken waren. Dan denk je echt: welke gek doet dit?" Eerst vroeg hij zich af of iemand gestoken zou zijn. "Maar dan steek je toch niet de hele kast aan? Mijn nummer staat er ook bij, dus men kan contact met mij opnemen als er problemen zijn."

Een vriend van Harold vroeg of de bijen misschien zijn weggevlogen, maar de kans daarop is erg klein. Door de rook raakt namelijk de onderlinge communicatie verstoord. "Het brandde zo heftig. De bijen zaten als het ware gevangen."

Veel steun

Volgens de politie is er vermoedelijk een versnellende stof, zoals benzine, gebruikt om de brand aan te steken. Dat wijst op opzet. De politie onderzoekt de zaak verder, maar noemt de kans klein dat de dader wordt gevonden. Stringer hoopt dat aandacht helpt. "Honingbijen zijn beschermde dieren, daar mag je gewoon niets mee doen." De imker hield de kasten al bijna negen jaar in het Beatrixpark en had er nooit eerder problemen. "Veel mensen wisten niet eens dat het bijenkasten waren. De bijenwereld kent eigenlijk geen concurrentiestrijd, iedereen gunt elkaar wat", zegt hij.

Twee collega-imkers hebben zelfs aangeboden om nieuwe bijenvolken te doneren, zodat Harold zijn werk kan voortzetten. Daarnaast is 50PLUS Almere is inmiddels een crowdfunding gestart om de imker te helpen. "We waren echt geschokt, wie doet nou zoiets?", vraagt fractievoorzitter Marc van Rooij zich af. "Je kunt de bijen natuurlijk niet terugtoveren, maar we kunnen wel financieel helpen. De actie loopt pas een paar uur en er is al meer dan 1000 euro opgehaald."