Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Half miljoen bijen dood door brandstichting in bijenkasten Almere

Half miljoen bijen dood door brandstichting in bijenkasten Almere

Brand

Vandaag, 22:46

Link gekopieerd

In Almere zijn dinsdagavond een half miljoen bijen doodgegaan door een brand in de bijenkasten van een imker uit die stad. De tien kasten, die allemaal zijn afgebrand, stonden in het Beatrixpark. De politie gaat uit van brandstichting, meldt ze woensdag op sociale media.

De betrokken imker, Harold Stringer, zegt tegen Omroep Flevoland dat hij geen idee heeft wie de brand heeft gesticht en waarom. Stringer had de bijenkasten in het Beatrixpark inmiddels zo'n negen jaar. "Mijn volken waar ik al die jaren aan heb gewerkt ben ik voorgoed kwijt", zegt hij. "De gedachte dat iemand dit zou doen, is vreselijk. Ik sta hier altijd zonder problemen met leuk contact met het publiek. Ik kreeg altijd hele positieve reacties."

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.