Half miljoen bijen dood door brandstichting in bijenkasten Almere

In Almere zijn dinsdagavond een half miljoen bijen doodgegaan door een brand in de bijenkasten van een imker uit die stad. De tien kasten, die allemaal zijn afgebrand, stonden in het Beatrixpark. De politie gaat uit van brandstichting, meldt ze woensdag op sociale media.

De betrokken imker, Harold Stringer, zegt tegen Omroep Flevoland dat hij geen idee heeft wie de brand heeft gesticht en waarom. Stringer had de bijenkasten in het Beatrixpark inmiddels zo'n negen jaar. "Mijn volken waar ik al die jaren aan heb gewerkt ben ik voorgoed kwijt", zegt hij. "De gedachte dat iemand dit zou doen, is vreselijk. Ik sta hier altijd zonder problemen met leuk contact met het publiek. Ik kreeg altijd hele positieve reacties."

ANP