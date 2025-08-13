Terug

Duizenden bijen onder parasol Zandvoort: dit is waarom ze daar neerstreken

Natuur

Vandaag, 11:09

Zonnebrand, badhanddoek… en duizenden zoemende bijen boven je hoofd. Strandgangers in Zandvoort keken dinsdag raar op toen een enorme bijenzwerm neerstreek op de parasol van Job van Stiphout. Hoe belandden die beestjes ineens aan zee? Imker Pim Lemmers geeft uitleg.

Dat een bijenzwerm in augustus neerstrijkt op een parasol aan zee, is volgens Lemmers uitzonderlijk. "Vanaf augustus zwermen bijen eigenlijk niet meer. Dat het nu toch gebeurde, maakt het extra bijzonder", zegt hij tegen Hart van Nederland. Toch is er een logische verklaring.

Zwerm

Bijen verlaten hun kast als die te vol wordt, te warm is of als er te weinig voedsel is. Dan vertrekken de bijen met de koningin. Dat heet een bijenzwerm. De bijen nemen dan voor drie dagen voedsel mee in de vorm van nectar uit bloemen. "Ze hebben dan een dikke buik en kunnen daardoor niet steken, dus zo'n zwerm is ongevaarlijk", legt Lemmers uit.

4000 bijen zoeken verkoeling onder Jobs parasol op strand Zandvoort
Op het strand hadden zogenaamde 'speurbijen' de parasol uitgekozen als tijdelijk rustpunt. "Waarschijnlijk om verkoeling te zoeken", aldus de imker. Deze verkenners zoeken een geschikte plek en de koningin volgt daarna met de rest van het volk.

Nieuw onderkomen

Speurbijen strijken neer op de meest onverwachte locaties zoals fietstassen, zadels, voorwielen of zelfs uitlaten. Nu dus onder een parasol. Vanuit het tijdelijke rustpunt vertrekt de zwerm meestal de volgende dag naar een definitief onderkomen.

De bijen uit Zandvoort zijn door Lemmers inmiddels veilig overgebracht naar een bijenkast in Heemstede, waar ze hun nieuwe leven beginnen.

