Automobilist met 'verdachte bobbel' in broek aangehouden in Breda

Crime

Vandaag, 11:37 - Update: 2 uur geleden

Een automobilist is zaterdagochtend aangehouden in Breda nadat hij zich verdacht gedroeg bij het zien van surveillerende agenten. De man ging er als een haas vandoor toen iemand naar hem zwaaide. Agenten besloten daarop het voertuig en de bestuurder te controleren. De man bleek een opvallend grote bobbel in zijn broek te hebben, schrijf de politie op Instagram.

Tijdens de controle bleek dat de man al eerder in beeld was geweest vanwege handel in verdovende middelen. Toen de bestuurder weigerde mee te werken aan een fouillering, werd hij aangehouden.

Uiteindelijk bleek dat de man 45 zogenoemde ponypacks drugs in zijn onderbroek had verstopt. Dit zijn gevouwen envelopjes die specifiek worden gebruikt voor het verpakken, bewaren en verhandelen van gebruikershoeveelheden poedervormige drugs. Ook had hij 420 euro contant geld bij zich. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.

Door Redactie Hart van Nederland

