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EOD rukt uit naar huis van jongens (10 en 11) na vondst in bos

Crime

Vandaag, 16:06

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is in Best naar het huis van een groep jongens gekomen na een bijzondere vondst in een bos. De jongens waren met een metaaldetector op pad toen ze een grote hoeveelheid rookgranaten aantroffen. Ze stopten alles in een tas en namen die mee naar huis, aldus 112-correspondent SQ Vision.

De vondst werd gedaan in een bosgebied bij het Krijgertje, waarop de jongens besloten de rookgranaten mee te nemen. Ze stopten de granaten allemaal in een tas en gingen ermee naar huis.

Daar kwam vervolgens de EOD in actie. De dienst heeft de rookgranaten bij het huis opgehaald en meegenomen, aldus SQ Vision.

Ook bosgebied onderzocht

Na de vondst is ook de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) naar het bosgebied gegaan, om te controleren of er nog meer granaten waren.

Hoeveel rookgranaten er precies zijn gevonden, waar ze vandaan kwamen en hoelang ze in het bos lagen, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

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