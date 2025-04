Nog tien verdachten vast voor opruiing tot terrorisme op TikTok

Van de veertien merendeels minderjarigen die vorige week zijn opgepakt op verdenking van opruiing tot terrorisme op sociale media, zitten er nog tien vast. De overige vier zijn niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze blijven wel verdachte in de zaak, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

De politie verrichtte de arrestaties dinsdag op verschillende plaatsen. De verdachten, tussen de 14 en 30 jaar oud, zouden onder meer op TikTok hebben geprobeerd anderen aan te sporen tot het plegen van terroristische misdrijven.

Acht arrestaties zijn verricht door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO). Zeven van hen zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot het voorarrest met veertien dagen te verlengen. De zeven zijn allen minderjarig.

De twee verdachten die door de Rotterdamse politie zijn opgepakt, blijven eveneens in voorarrest. Dit geldt ook voor de verdachte die door de politie in Amsterdam is aangehouden.

ANP