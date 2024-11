Politie deelt nieuwe foto van verdachte poging moord met stoeptegel in Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft nieuwe beelden vrijgegeven van een man die eerder deze week een slapende man op straat zwaar verwondde met een grote steen. Op de nieuwe beelden is het gezicht van de verdachte duidelijker zichtbaar. De politie roept iedereen die informatie heeft over de identiteit of verblijfplaats van de verdachte op om contact op te nemen via de opsporingstiplijn (0800-6070).

Uit onderzoek blijkt dat de verdachte zich per trein verplaatst. Op dinsdagochtend 5 november reisde hij vanuit Rotterdam naar Breda en stapte daar over op een internationale trein richting Antwerpen en Brussel. De Belgische politie is eveneens op zoek naar de man, die mogelijk verder is gereisd of inmiddels is teruggekeerd naar Nederland.

De politie heeft naar aanleiding van beelden in het televisieprogramma Opsporing Verzocht al tientallen tips binnengekregen. Die beelden zijn te zien bovenaan dit artikel.

Eerder deze week deelde de politie al beelden van de mishandeling, waarop de verdachte te zien was. Ondanks tientallen binnengekomen tips blijft zijn identiteit onbekend. Enkele tipgevers menen de man vaker in Rotterdam te hebben gezien, maar de aangedragen namen bleken onjuist. De politie hoopt dat het nieuwe beeld nu meer duidelijkheid biedt.

Tips kunnen ook anoniem worden doorgegeven via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Voor internationale meldingen is het nummer +31 79 345 9800. Bij een directe confrontatie met de man wordt gevraagd om onmiddellijk 112 te bellen.

Iedereen die de man herkent of informatie heeft, wordt dringend verzocht de politie te contacteren.

Beeld: Politie