'Groot nepdatingnetwerk: klanten chatten met medewerkers in plaats van dates'

Het Nederlandse bedrijf Four Fingers Management zou klanten misleiden via honderden nepdatingsites. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer, dat donderdag 16 april om 16.00 uur op YouTube verschijnt. Volgens het programma gaat het om een netwerk van 1.623 websites in 32 landen.

Gebruikers denken via deze platforms een echte date te regelen, maar komen in werkelijkheid terecht in gesprekken met medewerkers van het bedrijf. Daarbij worden foto’s van echte personen gebruikt om nepprofielen geloofwaardig te maken.

Heb je echt een date? Of word je opgelicht? Zo voorkom je datingfraude:

Betalen per bericht

Volgens Pointer worden klanten zo lang mogelijk aan het chatten gehouden, omdat zij per verzonden bericht moeten betalen. Op die manier kunnen de kosten flink oplopen.

In Nederland zijn meerdere bedrijven actief die dergelijke datingsites beheren, maar Four Fingers Management zou volgens het onderzoek een van de grootste spelers zijn. Het bedrijf is actief in vrijwel heel Europa en daarnaast in delen van Azië, Oceanië en Midden- en Noord-Amerika.

In de uitzending laat presentator Jos de Groot zien hoe het netwerk werkt en wordt het bedrijf geconfronteerd met de beschuldigingen.

Door Redactie Hart van Nederland

