Justitie looft 15.000 euro uit voor gouden tip over vermiste Marc Jaskulski

Vandaag, 12:07 - Update: 4 uur geleden

Justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de vermissingszaak van Marc Jaskulski uit Dronten. Dat werd maandagavond bekendgemaakt in de uitzending van Opsporing Verzocht. De man is al twee jaar vermist en de politie gaat ervan uit dat hij slachtoffer is van een misdrijf.

De toen 36-jarige Jaskulski werd voor het laatst gezien op maandag 15 april 2024, toen hij op de fiets vertrok vanaf zijn woning in Dronten. Daarna werd hij nog gezien op de Lancasterdreef en later op camerabeelden in de Langstraat. Zijn telefoon maakte voor het laatst contact met een zendmast bij het Roggebotzand. Daarna ontbreekt van hem ieder spoor.

In juli 2024 werd zijn fiets teruggevonden na een tip, in de omgeving van de Drontermeerdijk. Later volgden in oktober 2025 meerdere zoekacties in het Roggebotsebos, maar die leverden niets op.

Grindr

Tijdens de uitzending kwam ook naar voren dat de politie ervan uitgaat dat Jaskulski op de dag van zijn verdwijning een afspraak had via de datingapp Grindr, in het Roggebotsebos. De politie hoopt dat nieuwe informatie helpt om de zaak verder op te lossen.

Door Redactie Hart van Nederland

