Dader 'Tindermoord' overleden in gevangenis, nabestaanden diep geraakt

Het bericht dat de veroordeelde moordenaar van de Amerikaanse studente Mieke Oort is overleden, roept opnieuw heftige emoties op bij haar nabestaanden. Dat laat hun advocaat Sébas Diekstra weten in een reactie. De 21-jarige Oort werd in 2022 in Leeuwarden om het leven gebracht in de zaak die bekend werd als de 'Tindermoord'.

Volgens de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden heeft de veroordeelde, Thomas R. uit Leek, zondag zelfmoord gepleegd in de gevangenis. De kranten verwijzen naar een bericht van zijn zus op Facebook waarin zij onder meer schrijft: "Je strijd is gestreden, jouw leven was zwaar."

R. en Oort leerden elkaar in het najaar van 2021 kennen via datingapp Tinder. Toen het contact verslechterde en Oort een relatie kreeg met een andere man, bracht R. haar op 6 maart 2022 met een mes om het leven in haar studentenwoning aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Haar vriend werd eveneens neergestoken en raakte zwaargewond. R. bekende de daad en kreeg vijftien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd.

Volgens advocaat Diekstra zijn de nabestaanden diep geraakt door het nieuws. "De ondraaglijke pijn van het verlies van Mieke was er al, maar dit bericht brengt opnieuw een golf van emoties met zich mee. Voor hen voelt het geheel als een pijnlijk, tragisch en bovenal onnodig verloop van gebeurtenissen."

Doelbewust gehandeld

De rechtbank oordeelde destijds dat R. doelbewust had gehandeld. Hij had voorafgaand aan de moord onder meer een mes en een hamer meegenomen nadat hij Oort met een andere man had zien dansen op een feest. Deskundigen stelden vast dat hij leed aan een autismespectrumstoornis en een persoonlijkheidsstoornis. De rechter achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar.

De nabestaanden van Oort, die opgroeide in de Verenigde Staten en in 2019 naar Nederland kwam, hadden eerder aangegeven teleurgesteld te zijn in de opgelegde straf. Tegen R. was twintig jaar cel en tbs geëist.