Nederlandse toerist (31) overleden bij incident in Egyptisch café

Nederlandse toerist (31) overleden bij incident in Egyptisch café

Crime

Vandaag, 09:28 - Update: 2 uur geleden

Een 31-jarige Nederlandse toerist is in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gekomen na een incident in de Egyptische havenstad Hurghada. Dat bevestigt het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een man uit Noord-Holland.

Volgens berichtgeving van de lokale media, waaronder de nieuwssite Cairo24, kwam de man om het leven bij een vechtpartij in een café in de jachthaven van de stad. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek dat een Nederlander was overleden. Volgens Cairo24 had de man een steekwond en bloedingen aan de linkerkant van zijn buik.

Het lichaam van de Nederlander is overgebracht naar het mortuarium van het Rode Zee Ziekenhuis. De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart om de oorzaak van het incident vast te stellen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten de familie van de overleden man bij te staan.

Door ANP

