Nederlander (41) in de boeien geslagen in Indonesië na flinke overlast op straat

Nederlander (41) in de boeien geslagen in Indonesië na flinke overlast op straat

Crime

Vandaag, 20:28 - Update: 1 uur geleden

In Indonesië is een 41-jarige Nederlander gearresteerd nadat hij onder invloed agenten en inwoners had bedreigd. Dat gebeurde in het plaatsje Ubud, in het centrum Bali. De man zorgde voor flinke overlast op het eiland, meldt De Telegraaf.

De Nederlandse man maakte een boze indruk in het plaatsje en trok aandacht met zijn vervelende gedrag. Zo verliet hij een restaurant zonder te betalen en was hij agressief naar omstanders. Ook reed hij zonder helm op een motor, waarna agenten hem dwongen te stoppen en aangaven dat de Nederlanders een helm moest dragen.

Daar was de man echter niet van gediend, waarna hij de agenten bedreigde om met ze te gaan vechten. De man gaf aan dat hij al met "tientallen andere mensen had gevochten". De man klapte vervolgens hard in zijn handen en schreeuwde luid op straat. Het gedrag van de man werd gefilmd door een voorbijganger en ging viraal op sociale media.

Nadat agenten zich over de man hadden ontfermd en de rust was teruggekeerd, werd de Nederlander naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek en voor een controle van de immigratiedienst. Al gauw werd duidelijk dat de man alleen een internationaal rijbewijs en een paspoort bij zich had.

Door Redactie Hart van Nederland

