Nederlander levensgevaarlijk gewond na aanrijding Düsseldorf, auto rijdt door

In de Duitse stad Düsseldorf is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 33-jarige man uit Nederland levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding. De voetganger stak net buiten het centrum een weg over toen hij werd geschept door een auto, meldt de Duitse politie.

Volgens een getuige stopte de bestuurder van de auto kort na het ongeluk, maar reed hij na een paar seconden toch weg zonder hulp te bieden aan het slachtoffer. Het zou gaan om een zwarte SUV.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten de Nederlander met spoed naar het ziekenhuis. Over zijn huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. De Duitse politie is op zoek naar de bestuurder en vraagt getuigen zich te melden.