Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Man met verstandelijke beperking als drugsezel naar Ibiza gestuurd'

'Man met verstandelijke beperking als drugsezel naar Ibiza gestuurd'

Crime

Vandaag, 11:14

Link gekopieerd

Een Nederlander met een verstandelijke beperking zou in tien dagen tijd vijf keer naar Ibiza zijn gevlogen om drugs te smokkelen. Dat schrijft het AD op basis van Spaanse media. Bij zijn laatste vlucht ging het mis: de man werd op 30 april op de luchthaven van het Spaanse eiland aangehouden.

In zijn bagage vond de douane bijna 23 kilo 2C-B en in totaal ruim 25 kilo MDMA. De straatwaarde wordt geschat op ongeveer 2,6 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie is de man als 'drugsezel' ingezet door een criminele organisatie en is er geen bewijs dat hij werd betaald. Tegen hem is vijf jaar cel geëist.

Ook een 25-jarige Nederlander die de smokkel op Ibiza zou hebben geregeld, hangt negen jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Vrijdag doet de rechter uitspraak.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Honderden kilo's cocaïne gevonden tussen mango's in container
Honderden kilo's cocaïne gevonden tussen mango's in container
Kilo's drugs gevonden: man (43) aangehouden voor smokkel via Schiphol
Kilo's drugs gevonden: man (43) aangehouden voor smokkel via Schiphol
Grote drugsvondst: bijna 3000 kilo cocaïne in vruchtensapvaten in haven Rotterdam
Grote drugsvondst: bijna 3000 kilo cocaïne in vruchtensapvaten in haven Rotterdam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.