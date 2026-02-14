'Man met verstandelijke beperking als drugsezel naar Ibiza gestuurd'

Een Nederlander met een verstandelijke beperking zou in tien dagen tijd vijf keer naar Ibiza zijn gevlogen om drugs te smokkelen. Dat schrijft het AD op basis van Spaanse media. Bij zijn laatste vlucht ging het mis: de man werd op 30 april op de luchthaven van het Spaanse eiland aangehouden.

In zijn bagage vond de douane bijna 23 kilo 2C-B en in totaal ruim 25 kilo MDMA. De straatwaarde wordt geschat op ongeveer 2,6 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie is de man als 'drugsezel' ingezet door een criminele organisatie en is er geen bewijs dat hij werd betaald. Tegen hem is vijf jaar cel geëist.

Ook een 25-jarige Nederlander die de smokkel op Ibiza zou hebben geregeld, hangt negen jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Vrijdag doet de rechter uitspraak.