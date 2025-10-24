Kilo's drugs gevonden: man (43) aangehouden voor smokkel via Schiphol

Crime
Vandaag, 15:07
De Koninklijke Marechaussee heeft een 46-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel via Schiphol. Bij een huiszoeking werden tientallen kilo’s verdovende middelen gevonden. Een 72-jarige Nederlander voerde de smokkel voor hem uit.
Het Drugsteam Schiphol van de Koninklijke Marechaussee kwam de verdachte op het spoor na een eerdere zaak, waarbij een 72-jarige man van plan was om met een ongeveer vier kilo drugs naar de Malediven te reizen. Hij verstopte dit in een rolkoffer met dubbele bodem. " De man is nu verdacht van uitvoer van verdovende middelen via de luchthaven", vertelt de Koninklijke Marechaussee aan Hart van Nederland.
De 46-jarige man kon na onderzoek aangewezen worden als opdrachtgever. Afgelopen werden tientallen kilo's aan verschillende soorten drugs in de woning van de vermoedelijke opdrachtgever gevonden. Hij zit nog vast voor verhoor.
