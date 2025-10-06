Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederland slaat grootste deel Europese kinderporno op: 'Noodsituatie'

Nederland slaat grootste deel Europese kinderporno op: 'Noodsituatie'

Crime

Vandaag, 09:10

Link gekopieerd

Nederland is verantwoordelijk voor de opslag van ruim 60 procent van al het Europese materiaal van seksueel misbruik van kinderen. Dat melden kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes en het Childlight Global Child Safety Institute van de Universiteit van Edinburgh op basis van nieuw onderzoek.

Volgens de organisaties is de term seksueel misbruikmateriaal van kinderen beter dan kinderpornografie, omdat het benadrukt dat het om misbruik gaat en kinderen hier geen toestemming voor kunnen geven. Het betreft alle beelden waarop kinderen te zien zijn tijdens seksuele handelingen of op een geseksualiseerde manier.

'Verwoest levens'

Wereldwijd wordt bijna een derde van al dit materiaal in Nederland opgeslagen. Terre des Hommes en Childlight spreken van een “noodsituatie die de levens van miljoenen kinderen wereldwijd verwoest”. Ze roepen Nederlandse politici, met de verkiezingen in aantocht, op om dringend in te grijpen.

Lees ook

Politie rolt gigantisch pedonetwerk op, server stond in Nederland
Politie rolt gigantisch pedonetwerk op, server stond in Nederland
Ouders emotioneel bij bijeenkomst ontucht school Zoetermeer: 'Je wilt antwoorden'
Ouders emotioneel bij bijeenkomst ontucht school Zoetermeer: 'Je wilt antwoorden'
Onschuldige familiefoto op social? Pas op dat je kind niet in AI-porno belandt
Onschuldige familiefoto op social? Pas op dat je kind niet in AI-porno belandt
Ex-bassist Heideroosjes Fred H. langer in voorarrest: hoog herhalingsrisico
Ex-bassist Heideroosjes Fred H. langer in voorarrest: hoog herhalingsrisico

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.