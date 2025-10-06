Nederland slaat grootste deel Europese kinderporno op: 'Noodsituatie'

Nederland is verantwoordelijk voor de opslag van ruim 60 procent van al het Europese materiaal van seksueel misbruik van kinderen. Dat melden kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes en het Childlight Global Child Safety Institute van de Universiteit van Edinburgh op basis van nieuw onderzoek.

Volgens de organisaties is de term seksueel misbruikmateriaal van kinderen beter dan kinderpornografie, omdat het benadrukt dat het om misbruik gaat en kinderen hier geen toestemming voor kunnen geven. Het betreft alle beelden waarop kinderen te zien zijn tijdens seksuele handelingen of op een geseksualiseerde manier.

'Verwoest levens'

Wereldwijd wordt bijna een derde van al dit materiaal in Nederland opgeslagen. Terre des Hommes en Childlight spreken van een “noodsituatie die de levens van miljoenen kinderen wereldwijd verwoest”. Ze roepen Nederlandse politici, met de verkiezingen in aantocht, op om dringend in te grijpen.