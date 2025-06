Ex-bassist Heideroosjes Fred H. langer in voorarrest: hoog herhalingsrisico

Fred H. (51), voormalig bassist van de Nederlandse punkband Heideroosjes, blijft langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Roermond dinsdag bepaald. De man uit het Limburgse dorp Sevenum werd in februari opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het verwerven, bezit en verspreiden van kinderporno tussen januari 2023 en januari 2025. Tijdens de zitting werd duidelijk dat Fred H. vlak voor zijn aanhouding gegevensdragers met kinderporno heeft weggegooid in openbare prullenbakken. H. zei dat in paniek te hebben gedaan. Hij noemde zijn gedrag toen "onverstandig en niet rationeel". De rechtbank nam het hoog op dat H. usb-sticks heeft weggegooid.

Ook het Openbaar Ministerie verzette zich tegen opheffing van het voorarrest. Het OM moet nu namelijk wachten op toestemming van databeheerders in het buitenland om meer inzage te krijgen in de bestanden die H. mogelijk heeft gebruikt of geraadpleegd.

Geen pedofiel

De rechtbank vreest dat het herhalingsrisico hoog is. De voormalig bassist verklaarde namelijk eerder dat hij kinderporno opzocht vanwege de spanning waarin hij toen verkeerde. Volgens de rechtbank bestaat die spanning in zijn leven nog steeds, mede gezien de rechtszaak en de huiselijke situatie van de verdachte.

De raadsman van H., Guy Koppen zou pleiten voor het opheffen van het voorarrest. Volgens Koppen zou er geen gevaar voor herhaling zijn. Bovendien is de duur van het voorarrest, ruim drie maanden, volgens Koppen mogelijk langer dan de uiteindelijke straf waartoe de man veroordeeld zal worden. "Hij maakt geen deel uit van een crimineel netwerk en is geen pedofiel", hield Koppen de rechtbank voor.

