Bassist Heideroosjes stopt na arrestatie in kinderpornozaak, band in shock: ‘Kapot geschrokken’

Fred H. (50), bassist van de Limburgse punkband Heideroosjes, zit vast in een zaak rond kinderporno. Dat meldt De Limburger maandag. Hij werd op dinsdag 25 februari gearresteerd. Het Openbaar Ministerie bevestigt aan dagblad De Limburger dat er een 50-jarige man uit Sevenum is opgepakt. Hij wordt verdacht van het bezit en verspreiden van kinderpornografisch materiaal.

Als je in Nederland de wet overtreedt en wordt betrapt, volgt er een straf. Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. In bovenstaande video leggen we uit hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.

Volgens het OM zijn de details van de verdenking nog niet openbaar, vanwege het lopende politieonderzoek. Advocaat Guy Koppen, die H. bijstaat, zegt tegen de krant dat zijn cliënt 'extreme spanning' zocht om om te gaan met stress in zijn privé- en werkleven. “Een vorm van coping”, aldus de raadsman. H. ontkent een seksuele voorkeur voor minderjarigen te hebben. "In het onderzoek zijn daar ook geen aanwijzingen voor gevonden", voegt Koppen toe. De verdachte zou rust en ruimte willen om zich op een later moment te kunnen verantwoorden.

De Heideroosjes hebben maandag via Instagram voor het eerst gereageerd. "We zijn ons kapot geschrokken van het nieuws over onze bassist Fred. Dit hadden we nooit zien aankomen," schrijven de overgebleven bandleden. Ze noemen de verdenkingen "keihard botsend met de waarden die wij als Heideroosjes altijd hebben uitgedragen."

'Bitter en verdrietig einde'

Volgens de verklaring wil Fred H. de band niet belasten met de zaak. "Hij stopt daarom per direct als bassist van onze band." De groep, die sinds 1989 met dezelfde bezetting actief was, noemt het "een bitter en verdrietig einde van onze samenwerking". Ze vragen tijd om deze gebeurtenis te verwerken en vragen respect voor hun situatie en die van H.’s gezin.

De Heideroosjes, opgericht in 1989, zijn met hits als Sjonnie & Anita en Klapvee uitgegroeid tot een van Limburgs bekendste punkbands. Na een pauze in 2012 maakte de groep in 2019 een terugkeer.

H. zit inmiddels vier weken vast. De rechtbank in Limburg heeft zijn voorlopige hechtenis op 13 maart met 30 dagen verlengd.