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'Nederland aantrekkelijk onderduikland voor voortvluchtige criminelen'

Crime

Vandaag, 08:25

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Steeds meer veroordeelde criminelen proberen hun straf te ontlopen. Volgens de politie groeit het aantal voortvluchtigen en gaat het steeds vaker om zware criminelen. Nederland is daarbij een aantrekkelijke plek om onder te duiken, zegt oud-politieman Patrick van der Valk tegen De Telegraaf.

Het Fugitive Active Search Team Nederland (FASTNL) hield vorig jaar 331 voortvluchtigen aan. In totaal kwamen er 557 opsporingsverzoeken binnen. Voor 2026 verwacht de politie opnieuw een stijging.

'Je valt hier nauwelijks op'

Volgens Van der Valk is Nederland aantrekkelijk voor voortvluchtigen die willen onderduiken. "Het is een internationale, compacte en drukke samenleving. Als je je rustig houdt, val je hier nauwelijks op", zegt hij. De politie ziet bovendien dat voortvluchtigen steeds professioneler te werk gaan. Ze maken vaker gebruik van valse identiteiten, vervalste documenten en netwerken die helpen bij het regelen van onderduikadressen.

Ongeveer de helft van de voortvluchtigen bevindt zich volgens de politie in het buitenland. Via samenwerking binnen het Europese ENFAST-netwerk worden zij steeds vaker opgespoord en aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland

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