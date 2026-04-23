Minder drugslabs ontdekt, criminelen verplaatsen productie naar buitenland

Er zijn vorig jaar voor het eerst in 5 jaar minder drugslabs ontdekt, zo meldt de politie. In 2025 werden er ruim 142 locaties ontdekt waar synthetische drugs, heroïne, cocaïne of een combinatie daarvan werd geproduceerd. Een jaar eerder lag dat aantal nog op een record van 167 drugslabs. Ook het aantal dumpingen van drugsafval nam sterk af: vorig jaar registreerde de politie 117 dumpingen, bijna de helft minder dan in het jaar daarvoor.

In het begin van 2025 werden opvallend minder drugslabs ontdekt. Volgens de politie komt dit mogelijk door strengere regels in China, waardoor er minder grondstoffen beschikbaar zijn om in Nederland drugs te produceren. Tegelijkertijd stelt de politie dat Nederlandse criminelen hun labs steeds vaker verplaatsen naar landen als België, Duitsland en Spanje. In die landen is juist een stijging te zien in het aantal opgerolde drugslabs, vaak met hulp of aansturing vanuit Nederland.

De daling in het aantal dumpingen van drugsafval komt mogelijk doordat er vaker alleen nog sprake is van bewerkingslocaties, die veel minder afval produceren. Daarnaast slaan criminelen het weinige afval dat wel ontstaat steeds vaker op de locatie zelf op.

Zuid-Holland

De politie ontdekte de meeste drugslabs in Zuid-Holland. Daar werden er in totaal 37 opgerold. Wel daalde het aantal hier flink: in 2024 werden hier nog 51 drugslabs ontdekt. Ook in Noord-Brabant nam dit aantal flink af, van 38 in 2024 naar 24 vorig jaar.