Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Minder drugslabs ontdekt, criminelen verplaatsen productie naar buitenland

Crime

Vandaag, 12:10 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

Er zijn vorig jaar voor het eerst in 5 jaar minder drugslabs ontdekt, zo meldt de politie. In 2025 werden er ruim 142 locaties ontdekt waar synthetische drugs, heroïne, cocaïne of een combinatie daarvan werd geproduceerd. Een jaar eerder lag dat aantal nog op een record van 167 drugslabs. Ook het aantal dumpingen van drugsafval nam sterk af: vorig jaar registreerde de politie 117 dumpingen, bijna de helft minder dan in het jaar daarvoor.

In het begin van 2025 werden opvallend minder drugslabs ontdekt. Volgens de politie komt dit mogelijk door strengere regels in China, waardoor er minder grondstoffen beschikbaar zijn om in Nederland drugs te produceren. Tegelijkertijd stelt de politie dat Nederlandse criminelen hun labs steeds vaker verplaatsen naar landen als België, Duitsland en Spanje. In die landen is juist een stijging te zien in het aantal opgerolde drugslabs, vaak met hulp of aansturing vanuit Nederland.

De daling in het aantal dumpingen van drugsafval komt mogelijk doordat er vaker alleen nog sprake is van bewerkingslocaties, die veel minder afval produceren. Daarnaast slaan criminelen het weinige afval dat wel ontstaat steeds vaker op de locatie zelf op.

Zuid-Holland

De politie ontdekte de meeste drugslabs in Zuid-Holland. Daar werden er in totaal 37 opgerold. Wel daalde het aantal hier flink: in 2024 werden hier nog 51 drugslabs ontdekt. Ook in Noord-Brabant nam dit aantal flink af, van 38 in 2024 naar 24 vorig jaar.

Steeds vaker drugslabs opgerold, zo herken je er een in je eigen wijk
Explosie Schammenkamp leidt tot golf aan tips over drugslabs
Recordaantal drugslabs ontdekt in 2024, meer dan de helft in woonwijken
Drugslab ontdekt midden in woonwijk Harderwijk: 'Nooit iets gemerkt'
Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.