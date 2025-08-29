Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Aanslag op paus Franciscus verijdeld: verdachte zat in Nederland

Aanslag op paus Franciscus verijdeld: verdachte zat in Nederland

Crime

Vandaag, 15:03

Link gekopieerd

Een 46-jarige Turkse man is in Nederland aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een complot om paus Franciscus te vermoorden. Dat meldt de Italiaanse politie aan persbureau ANSA. De man is inmiddels overgeleverd aan Italië, maar details over de arrestatie zijn niet bekendgemaakt.

Volgens de autoriteiten zou de verdachte lid zijn van een Turkse organisatie die gelieerd is aan ISIS-Khorasan, de Afghaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat. Het plan was om in juli vorig jaar een aanslag te plegen tijdens het pausbezoek aan de Italiaanse stad Triëst.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Pistool

De Italiaanse krant Il Piccolo schrijft dat er een verband is gevonden tussen de verdachte en een pistool dat een dag voor het bezoek van de paus werd aangetroffen in een koffer in de bar van een treinstation.

Na zijn overlevering zat de man enkele dagen vast in Milaan. Inmiddels verblijft hij in eenzame opsluiting in Triëst, nabij de grens met Slovenië.

ANP

Lees ook

Wat vindt Nederland van nieuwe paus? 'Geeft stem aan stemlozen'
Wat vindt Nederland van nieuwe paus? 'Geeft stem aan stemlozen'
Kranten zien in paus Leo XIV een sociale en pragmatische bruggenbouwer
Kranten zien in paus Leo XIV een sociale en pragmatische bruggenbouwer
Mathijs zag de nieuwe paus in Rome: ‘Iedereen ging uit z’n dak’
Mathijs zag de nieuwe paus in Rome: ‘Iedereen ging uit z’n dak’
Dit is de nieuwe paus Leo XIV
Dit is de nieuwe paus Leo XIV

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.