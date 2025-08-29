Aanslag op paus Franciscus verijdeld: verdachte zat in Nederland

Een 46-jarige Turkse man is in Nederland aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een complot om paus Franciscus te vermoorden. Dat meldt de Italiaanse politie aan persbureau ANSA. De man is inmiddels overgeleverd aan Italië, maar details over de arrestatie zijn niet bekendgemaakt.

Volgens de autoriteiten zou de verdachte lid zijn van een Turkse organisatie die gelieerd is aan ISIS-Khorasan, de Afghaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat. Het plan was om in juli vorig jaar een aanslag te plegen tijdens het pausbezoek aan de Italiaanse stad Triëst.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Pistool

De Italiaanse krant Il Piccolo schrijft dat er een verband is gevonden tussen de verdachte en een pistool dat een dag voor het bezoek van de paus werd aangetroffen in een koffer in de bar van een treinstation.

Na zijn overlevering zat de man enkele dagen vast in Milaan. Inmiddels verblijft hij in eenzame opsluiting in Triëst, nabij de grens met Slovenië.

ANP