Mathijs zag de nieuwe paus in Rome: ‘Iedereen ging uit z’n dak’

De Amerikaan Robert Prevost is donderdagavond gekozen tot nieuwe paus van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij neemt de naam Leo XIV aan en volgt paus Franciscus op, die vorige maand overleed. Tienduizenden mensen zagen op het Sint-Pietersplein hoe de witte rook verscheen en kort daarna de kersverse paus zich toonde. Eén van hen was de Nederlandse Mathijs Haak, die speciaal naar Rome afreisde om dit historische moment mee te maken.

Mathijs was op vakantie in Italië toen het nieuws van het overlijden van paus Franciscus kwam. "Ik heb meteen mijn plannen omgegooid en ben naar Rome gereisd", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Het is zo bijzonder om mee te maken: afscheid van een paus, de begrafenis én de verkiezing van een nieuwe. Ik kom heel vaak in Rome dus ook bijzonder om het Vaticaan een keer op deze manier mee te maken. Het moet eigenlijk nog even inzinken."

Om 18.15 uur verscheen de witte rook. Even later klonken de traditionele woorden "Habemus Papam" vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek. Mathijs stond voor een groep Amerikanen en Peruanen, die uit hun dak gingen. Prevost is namelijk de eerste Amerikaanse paus ooit en werkte jarenlang als missionaris in Peru. "Een golf van vreugde, echt indrukwekkend. Het begon al bij de rook."

'Stukje geschiedenis waar ik bij wilde zijn'

In 2023 werd Prevost benoemd tot kardinaal. "Ik kende hem niet", geeft Mathijs eerlijk toe. "Hij stond niet in de top tien kanshebbers die in de media genoemd werd, dus hij stond niet op mijn radar. Ik ga straks in m’n hotel eens lezen waar hij voor staat en wat hij in het verleden heeft gedaan."

Voor Mathijs zit het bezoek aan Rome erop. "Als er vandaag geen paus gekozen was, was ik nog een dagje gebleven. Het is een stukje geschiedenis waar ik graag bij wilde zijn. En dat is gelukt. Heel bijzonder."