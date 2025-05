Kranten zien in paus Leo XIV een sociale en pragmatische bruggenbouwer

In de Nederlandse kranten is vrijdag volop aandacht voor de nieuwe leider van de Rooms-Katholieke Kerk, paus Leo XIV. De eerste Amerikaanse paus wordt omschreven als een leider die het beleid van paus Franciscus goeddeels zal volgen, maar wel een stuk gereserveerder is dan zijn voorganger.

Trouw brengt een sfeerverslag van het Sint-Pietersplein donderdag, waar gelovigen "in festivalsfeer" selfies maakten met de beroemde kachelpijp op de achtergrond, elkaar in de armen vielen toen daar witte rook uitkwam en juichten voor de eerste Amerikaanse paus. De nieuwe paus is volgens de krant "een luisteraar die grenzen overstijgt".

De kersverse paus wordt gezien als een praktische leider die de koers van zijn voorganger grotendeels zal voortzetten. Toch is Leo XIV minder uitgesproken en lijkt hij gereserveerder dan paus Franciscus, schrijft het FD. Volgens die krant is hij een "effectieve manager" die minder op gevoel handelt dan zijn voorganger, en niet geneigd is tot spontane uitspraken.

'Sociaal en pragmatisch'

De nieuwe paus heeft het grootste deel van zijn leven gewerkt in Peru, waar hij zijn pastorale ervaring opdeed. Zijn achtergrond als bruggenbouwer tussen culturen en tradities geeft hoop dat hij verschillende stromingen binnen de kerk bij elkaar kan brengen, aldus De Telegraaf. Hij staat niet bekend als fel conservatief of uitgesproken progressief.

Volgens het Nederlands Dagblad staat Leo XIV bekend als een sociale en pragmatische paus. Hij wil het synodale proces – het overleg binnen de kerk – blijven stimuleren, een lijn die Franciscus eerder inzette. Toch ligt hij op gevoelige thema's als gender en seksualiteit duidelijk iets behoudender.

Geen fan van Trump

Zijn verkiezing zet ook de toon voor de rol die de paus internationaal kan spelen. De Volkskrant en NRC merken op dat Leo XIV geen bewonderaar lijkt te zijn van Donald Trump. De NRC wijst op zijn hechte band met kardinaal Cupich, die een uitgesproken tegenstander van Trump is.

In eigen land, de Verenigde Staten, verwachten waarnemers dat hij kan bijdragen aan het dichten van de kloof tussen progressieve en conservatieve katholieken. Dat schrijft het AD, dat benadrukt dat Leo XIV mogelijk rust kan brengen in een sterk gepolariseerd kerkelijk landschap.

ANP