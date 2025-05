Wat vindt Nederland van nieuwe paus? 'Geeft stem aan stemlozen'

Donderdag kwam er witte rook vanuit het Vaticaan. De Amerikaanse kardinaal Robert Prevost werd gekozen tot de nieuwe paus en leider van de Rooms-Katholieke Kerk. De 69-jarige Amerikaan neemt nu de naam paus Leo XIV aan. Bisschop Gerard de Korte is blij met de nieuwe leider. Vrijdagochtend gaf De Korte tijdens een mis in de Sint Janskathedraal zijn eerste reactie op de nieuwe paus aan de kerkgangers.

Maar wie is de nieuwe paus? In bovenstaande video zie je meer.

"De nieuwe paus zal zeker oog hebben voor de kwetsbaren van onze wereld. In zijn toespraak op het balkon van de Sint-Pieter sprak de paus veelvuldig over zijn diepe verlangen naar vrede voor onze, door veel geweld geteisterde, wereld", zei De Korte. "In het voetspoor van paus Franciscus zal deze paus als morele leider stem blijven geven aan de stemlozen in deze wereld", aldus de bisschop.

Hart van Nederland-panel Wat vindt Nederland van de nieuwe paus? Hart van Nederland vroeg het aan 1791 respondenten van ons panel. E en goede keuze: 48 procent

E en verkeerde keuze: 6 procent

W eet niet/geen mening: 46 procent Hoe kijken Nederlandse Rooms-Katholieken naar de paus? Juiste keuze: 58 procent

Verkeerde keuze: 6 procent

Weet niet/geen mening: 36 procent

Bisschop De Korte: "Het was opvallend dat de nieuwe paus veelvuldig het woord 'tutti' gebruikte, waarmee hij verwees naar een geliefd woord van zijn voorganger paus Franciscus, die streefde naar een kerk waar alle mensen welkom zijn."

Eerste mis

De nieuwe paus Leo heeft vrijdag in de Sixtijnse Kapel zijn eerste mis gehouden. Hij ging voor in het gebed voor alle kardinalen, die hem donderdag in diezelfde zaal kozen als leider van de Rooms-Katholieke Kerk. Leo XIV, geboren in Chicago als Robert Prevost, sprak kort in het Engels voordat hij overging op het Italiaans. Hij dankte God en zei dat hij hoopt dat zijn verkiezing licht kan brengen "in de donkere nachten van deze wereld".

De 69-jarige Amerikaan, die sinds 2015 ook de Peruviaanse nationaliteit heeft, verklaarde dat hij een "trouwe toezichthouder" voor de kerk wil zijn. Hij voegde eraan toe dat de kerk zich moet laten zien door de heiligheid van haar leden en niet door de "grandeur van haar gebouwen".

Mathijs zag de nieuwe paus in Rome:

De kerk moest op zoek naar een nieuwe paus na het overlijden van Franciscus op paasmaandag. Alle 135 kardinalen die op dat moment jonger dan 80 waren, hadden stemrecht. Twee van hen lieten om gezondheidsredenen verstek gaan, de rest kwam in Vaticaanstad bij elkaar voor de geheime stemming.

