Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
OM: minder zaken over vrouwenmoord, verdachte vaak uit huiselijke kring

OM: minder zaken over vrouwenmoord, verdachte vaak uit huiselijke kring

Crime

Vandaag, 13:37

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie registreerde vorig jaar minder moord- en doodslagzaken met een vrouwelijk slachtoffer. In 2025 ging het om vijftien zaken, in 2024 betrof het 24 zaken. Dat staat in het jaarbericht 2025 van het OM. Het is voor de tweede keer dat het OM het aantal zaken van geweldsmisdrijven met vrouwelijke slachtoffers registreert in het jaarverslag.

Vaak gaat aan een vrouwenmoord (femicide), of een poging daartoe, een patroon van strafbare feiten in de vorm van huiselijk geweld vooraf. In 43 van de 82 zaken met een vrouwelijk slachtoffer behoorde de verdachte tot de huiselijke kring van het slachtoffer. Een OM-woordvoerder wijst erop dat de femicidecijfers nog hoger kunnen uitvallen, omdat het OM alleen die zaken meetelt waarbij een nog levende verdachte wordt vervolgd.

Strafbeschikking

Het OM handelde vorig jaar meer dan 200.000 misdrijfzaken af. Er kwamen afgelopen jaar ruim 181.000 misdrijfzaken binnen. Zo'n 45.500 zaken deed het OM af met een strafbeschikking, dus zonder tussenkomst van een rechter. Ruim 82.000 zaken werden voorgelegd aan de rechter.

Het OM kampte vorig jaar met een hack die grote gevolgen had. Het OM koppelde de systemen los van het internet en werkte enkele maanden op basis van noodprocessen. Eind 2025 waren de daardoor ontstane achterstanden nog niet volledig weggewerkt. Er resteerde een achterstand van 9.000 lichtere misdrijfzaken, meestal zaken zonder slachtoffer.

In de Hart van Nederland-podcast Vrouwenmoord doen nabestaanden én vrouwen die een moordaanslag door hun (ex-)partner hebben overleefd hun verhaal:

Beluister ook: Vrouwenmoord – S2A3: De vergeten slachtoffers

Vrouwenmoord – S2A3: De vergeten slachtoffers
Vrouwenmoord – S2A3: De vergeten slachtoffers

Wil je praten over huiselijk geweld? Dan kan je terecht op de website van Veilig Thuis. Bellen kan gratis 24 uur per dag via het nummer 0800 - 2000. De Kindertelefoon bel je op 0800 - 0432.

Door ANP

Lees ook

Opnieuw meer meldingen bij Veilig Thuis, veel geweld door partners
Opnieuw meer meldingen bij Veilig Thuis, veel geweld door partners
GL-PvdA en JA21 willen zwaardere straffen bij femicide
GL-PvdA en JA21 willen zwaardere straffen bij femicide
Elke dag minstens één melding van gewurgde vrouw in Nederland
Elke dag minstens één melding van gewurgde vrouw in Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.