Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

GL-PvdA en JA21 willen zwaardere straffen bij femicide

Beleid

Vandaag, 15:39

Link gekopieerd

GroenLinks-PvdA en JA21 willen dat straffen op femicide zwaarder worden. Songül Mutluer (GL-PvdA) en Ingrid Coenradie (JA21) melden dinsdag dat zij werken aan een wet om de maximale straf voor femicide van 25 jaar te verhogen naar 30 jaar of levenslang.

Het vermoorden van een vrouw omdat ze een vrouw is, gebeurt vaak na een periode van mishandeling en geweld. Kamerleden Mutluer en Coenradie vinden dat rechters bij het bepalen van de straf ook naar die voorgeschiedenis moeten kijken. Denk bijvoorbeeld aan stalking, bedreigingen of dwingende controle.

Hoe ze dit precies in de wet willen vastleggen, is nog niet duidelijk. Wel willen ze het voorstel later dit jaar indienen bij de Tweede Kamer.

GroenLinks-PvdA gaat verder als Progressief Nederland (PRO) maar houdt in de Tweede Kamer nog even de oude naam.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.