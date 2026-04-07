GL-PvdA en JA21 willen zwaardere straffen bij femicide

GroenLinks-PvdA en JA21 willen dat straffen op femicide zwaarder worden. Songül Mutluer (GL-PvdA) en Ingrid Coenradie (JA21) melden dinsdag dat zij werken aan een wet om de maximale straf voor femicide van 25 jaar te verhogen naar 30 jaar of levenslang.

Het vermoorden van een vrouw omdat ze een vrouw is, gebeurt vaak na een periode van mishandeling en geweld. Kamerleden Mutluer en Coenradie vinden dat rechters bij het bepalen van de straf ook naar die voorgeschiedenis moeten kijken. Denk bijvoorbeeld aan stalking, bedreigingen of dwingende controle.

Hoe ze dit precies in de wet willen vastleggen, is nog niet duidelijk. Wel willen ze het voorstel later dit jaar indienen bij de Tweede Kamer.

GroenLinks-PvdA gaat verder als Progressief Nederland (PRO) maar houdt in de Tweede Kamer nog even de oude naam.