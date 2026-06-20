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Nederlandse Volvo met zelfgemaakt zwaailicht gestopt door Duitse politie

Nederlandse Volvo met zelfgemaakt zwaailicht gestopt door Duitse politie

Crime

Vandaag, 10:49

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De Duitse snelwegpolitie heeft vrijdagavond bij Bad Camberg, ten noordwesten van Frankfurt, een Nederlandse Volvo aan de kant gezet nadat andere weggebruikers hadden gemeld dat de auto met een blauw zwaailicht over de A3 reed.

Het voertuig bleek te zijn gebruikt tijdens een wedstrijd voor 'gemodificeerde auto's' in Albanië. De 21-jarige bestuurder en zijn eveneens 21-jarige bijrijder waren op de terugweg naar Nederland, zo meldt de politie in Wiesbaden.

Op een foto van de politie is te zien dat de achterkant van de auto is voorzien van teksten als: '2 mannen, 1 Volvo, 0 plan… Wat kan er misgaan' en 'Jeroen schreeuwt, Sander rijdt, alles komt goed.'

Bron: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Bron: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Volgens de verklaring van het tweetal hadden zij tijdens de wedstrijd de derde plaats behaald. De politie liet hen het blauwe zwaailicht verwijderen en gaf een boete. Daarna mochten zij hun reis weer vervolgen.

Door Redactie Hart van Nederland

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