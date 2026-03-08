Schokkende vondst bij Venlo: gestolen urnen met as in kofferbak

De Koninklijke Marechaussee heeft bij een controle op de A67 bij Venlo meerdere urnen met as van overledenen gevonden. De urnen bleken gestolen van een begraafplaats in Duitsland waar zo'n honderd graven waren vernield.

Het ging om een controle van het Grensoverschrijdend Politie Team (GPT) zaterdagochtend 7 maart. Medewerkers hielden een Duits voertuig staande op de snelweg ter hoogte van Venlo.

Urnen en grafornamenten in kofferbak

De bestuurder en bijrijder konden geen identiteitsbewijs laten zien. Daarop besloten de marechaussees het voertuig te doorzoeken. In de kofferbak troffen zij meerdere urnen met daarin nog de as van overledenen aan. Ook lagen er verschillende grafornamenten en inbrekerswerktuigen in de auto.

Beeld: Instagram Koninklijke Marechaussee Limburg

Na kort onderzoek stelde een Duitse politiecollega van het team vast dat de spullen afkomstig waren van een begraafplaats in Duitsland. Daar waren ongeveer honderd graven vernield.

Beeld: Instagram Koninklijke Marechaussee Limburg

Verdachten overgedragen

Omdat de twee inzittenden geen identiteitsdocumenten bij zich hadden, werd hun de toegang tot Nederland geweigerd. Ze zijn vervolgens overgedragen aan de Duitse autoriteiten.

Na de overdracht zijn de verdachten in Duitsland aangehouden. De Duitse politie doet verder onderzoek naar de zaak.