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Automobilist (48) scheurt met ruim 200 km/u over A2 en verliest rijbewijs

Automobilist (48) scheurt met ruim 200 km/u over A2 en verliest rijbewijs

Verkeer

Vandaag, 07:59

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Een 48-jarige automobilist is dinsdagmiddag zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met zeer hoge snelheid over de A2 bij Boxtel reed. Op dat deel van de snelweg geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

De bestuurder passeerde een onopvallend voertuig van de politie, waarna direct een trajectmeting werd gestart.

Gemiddeld 182 kilometer per uur

Uit de meting bleek dat de man over een langere afstand een gemiddelde snelheid van 182 kilometer per uur reed. Daarbij werd een pieksnelheid van meer dan 200 kilometer per uur geregistreerd.

De politie besloot daarop direct het rijbewijs van de bestuurder in te vorderen. Welke verdere maatregelen volgen, is niet bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

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