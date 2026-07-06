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Nabestaanden en collega's herdenken Peter R. de Vries: 'Niemand kan zijn schoenen vullen'

Crime

Vandaag, 22:31

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Vijf jaar geleden werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam, kort na een bezoek aan RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Op de dag van de herdenking staat zijn zoon Royce de Vries op Instagram stil bij het gemis. Zijn goede vriend Peter Schouten herdenkt hem bij het monument in Amsterdam. "Peter is onvervangbaar. Niemand kan die grote schoenen vullen."

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Ook Shulesca de la Croes mist hem. Na de moord op haar nicht Rosleny heeft Peter haar familie enorm geholpen: "Als nabestaande sta je vaak machteloos. Je kunt niet zelf op zoek naar gerechtigheid, maar Peter deed dat wel. Met zijn doorzettingsvermogen, zijn kennis en zijn contacten kreeg hij dingen in beweging. Dankzij hem voelde ik me niet meer alleen. Mensen beseffen soms niet hoe belangrijk hij is geweest. Ik mis Peter nog elke dag."

Het hele verhaal zie je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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