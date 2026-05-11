Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Onderzoek naar verdwenen Tanja Groen afgerond, zaak blijft onopgelost

Onderzoek naar verdwenen Tanja Groen afgerond, zaak blijft onopgelost

Crime

Vandaag, 11:11

Link gekopieerd

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben het onderzoek afgerond naar de vermissing van Tanja Groen in 1993. De grote vragen zijn niet opgelost: wat is er met Tanja gebeurd en waar is ze? Dat melden politie en OM maandag. De toen 18-jarige Tanja raakte in Limburg vermist in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993. Ze verdween na een feestje in Maastricht.

Er zijn in die jaren talloze tips nagetrokken en heel veel DNA-profielen en andere sporen onderzocht. Ook waren er enkele grote zoekacties. Zo is een graf geopend en werd gegraven op een groot stuk heidegrond. Stichting De Gouden Tip (opgericht door Peter R. de Vries) loofde in 2021 een miljoen euro uit voor oplossing van de zaak. Ook dat leidde niet tot een doorbraak, ondanks duizend nieuwe tips over de zaak.

Tanja's ouders vertelden twee jaar geleden al aan Hart van Nederland dat de hoop op antwoorden met de jaren steeds kleiner wordt:

Ouders van Tanja Groen herdenken haar 30 jaar na verdwijning: 'Hoop wordt minder'
2:56

Ouders van Tanja Groen herdenken haar 30 jaar na verdwijning: 'Hoop wordt minder'

De Belgische justitie onderzocht in 1997 een verband met seriemoordenaar Marc Dutroux. Een coldcaseteam onderzocht eind vorig jaar informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op.

"Dat Tanja nooit is gevonden, is natuurlijk onaanvaardbaar", zegt zaaksofficier Dave Mattheijs. Er is onlangs met de ouders van Tanja gesproken over het afronden van het onderzoek. "Een uitermate moeilijke beslissing, want het oplossen van die vermissing is ons doel. Elk enigszins aannemelijk scenario is doorlopen." Hans Spronck van het coldcaseteam Limburg: "Dit is zo'n onderzoek dat je altijd met je meeneemt. We betreuren het ten zeerste dat we deze zaak niet hebben kunnen oplossen." Mocht er toch nog concrete informatie binnenkomen, of de gouden tip, dan gaan politie en OM daar "zeker opnieuw" mee aan de slag, zegt Spronck.

Door ANP

Lees ook

Schagen vernoemt plein naar vermiste Tanja Groen, met monument Peter R. de Vries
Schagen vernoemt plein naar vermiste Tanja Groen, met monument Peter R. de Vries
DNA uit zaak-Dutroux wordt vergeleken met sporen Tanja Groen
DNA uit zaak-Dutroux wordt vergeleken met sporen Tanja Groen
Ouders van Tanja Groen herdenken haar 30 jaar na verdwijning: 'Hoop wordt minder'
Ouders van Tanja Groen herdenken haar 30 jaar na verdwijning: 'Hoop wordt minder'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.