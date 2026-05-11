Onderzoek naar verdwenen Tanja Groen afgerond, zaak blijft onopgelost

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben het onderzoek afgerond naar de vermissing van Tanja Groen in 1993. De grote vragen zijn niet opgelost: wat is er met Tanja gebeurd en waar is ze? Dat melden politie en OM maandag. De toen 18-jarige Tanja raakte in Limburg vermist in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993. Ze verdween na een feestje in Maastricht.

Er zijn in die jaren talloze tips nagetrokken en heel veel DNA-profielen en andere sporen onderzocht. Ook waren er enkele grote zoekacties. Zo is een graf geopend en werd gegraven op een groot stuk heidegrond. Stichting De Gouden Tip (opgericht door Peter R. de Vries) loofde in 2021 een miljoen euro uit voor oplossing van de zaak. Ook dat leidde niet tot een doorbraak, ondanks duizend nieuwe tips over de zaak.

Tanja's ouders vertelden twee jaar geleden al aan Hart van Nederland dat de hoop op antwoorden met de jaren steeds kleiner wordt:

De Belgische justitie onderzocht in 1997 een verband met seriemoordenaar Marc Dutroux. Een coldcaseteam onderzocht eind vorig jaar informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op.

"Dat Tanja nooit is gevonden, is natuurlijk onaanvaardbaar", zegt zaaksofficier Dave Mattheijs. Er is onlangs met de ouders van Tanja gesproken over het afronden van het onderzoek. "Een uitermate moeilijke beslissing, want het oplossen van die vermissing is ons doel. Elk enigszins aannemelijk scenario is doorlopen." Hans Spronck van het coldcaseteam Limburg: "Dit is zo'n onderzoek dat je altijd met je meeneemt. We betreuren het ten zeerste dat we deze zaak niet hebben kunnen oplossen." Mocht er toch nog concrete informatie binnenkomen, of de gouden tip, dan gaan politie en OM daar "zeker opnieuw" mee aan de slag, zegt Spronck.