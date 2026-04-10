Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Gevangene moord Peter R. de Vries gestoken in cel Roermond

Crime

Vandaag, 19:21 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Kamil E., die vastzit voor zijn rol bij de moord op Peter R. de Vries, is gewond geraakt bij een steekpartij in de gevangenis van Roermond. Dat bevestigt zijn advocaat Ayse Cimen na berichtgeving door het AD.

Het incident gebeurde afgelopen maandag. E. is door een medegevangene meerdere malen in nek en hoofd gestoken. Volgens de advocaat verkeerde de dader in een psychisch verwarde toestand.

Zoon van Peter R. de Vries, Royce de Vries, zei in gesprek met Ronald Molendijk dat hij de plek van de aanslag vermijdt:

Stijf van adrenaline

"Het lijkt er niet op dat het incident iets te maken heeft met de zaak Peter R. de Vries", aldus de advocaat. "Hij stond na het incident stijf van de adrenaline en was erg geschrokken. Hij is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen en maakt het op dit moment goed."

Het Amsterdamse gerechtshof veroordeelde E. in december vorig jaar tot 27,5 jaar cel voor zijn aandeel in de moord op Peter R. de Vries (64). Hij bestuurde de vluchtauto en kon kort na de aanslag op De Vries worden aangehouden, samen met schutter Delano G.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.