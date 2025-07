Mogelijk grafschennis Joodse begraafplaats Amsterdam: 'Verontrustend'

De politie onderzoekt ernstige grafschennis op een Joodse begraafplaats aan de Valentijnkade in Amsterdam-Oost. Het gaat om een of mogelijk twee kindergraven die meer dan honderd jaar oud zijn. De vernieling werd dinsdag gemeld, maar vermoedelijk is het incident al eerder gepleegd, tussen 15 en 22 juni.

"Een graf is een heilige plek van rust en herinnering", stelt de politie. "Het verstoren daarvan is een grove aantasting van menselijke waardigheid. Om die reden nemen we de zaak hoog op en doen we zorgvuldig en gedegen onderzoek."

'Heel akelig en verontrustend'

De begraafplaats is historisch en was tot halverwege de vorige eeuw in gebruik. Volgens burgemeester Femke Halsema is het "heel akelig en verontrustend dat er graven verstoord en geschonden zijn, kindergraven nota bene". Ze zegt het goed te vinden dat de politie het onderzoek serieus oppakt.

De gemeente overlegt samen met de eigenaar van de begraafplaats over mogelijke beveiligingsmaatregelen. De politie roept getuigen op die tussen 15 en 22 juni iets verdachts hebben gezien.

Hart van Nederland/ANP