Minuut stilte en fakkels voor overleden Vlaardingse loodgieter

Voor de maandag overleden Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen is zaterdagavond om 23.00 uur een minuut stilte gehouden. Na dit eerbetoon op de Westhavenplaats in Vlaardingen staken de tientallen aanwezigen fakkels aan. Op de terrassen rond het plein deden mensen ook mee aan de minuut stilte.

Tot nu toe zijn ruim twintig aanslagen of pogingen tot geweld gepleegd op de woning en eigendommen van Van Uffelen. Zijn woning werd daarom gesloten, waardoor de man en zijn gezin het huis niet meer in mochten. Begin juli konden zij weer naar huis nadat de burgemeester de sluiting van het pand niet had verlengd.

Drie verdachten opgepakt

Woensdagochtend zijn twee verdachten aangehouden op de A4 voor het plaatsen van brandbare voorwerpen voor de deur van dat huis van de overleden loodgieter. Het zijn een 33-jarige man uit Almere en een 16-jarige uit Amsterdam.

De politie heeft vrijdag een derde verdachte opgepakt, een 19-jarige Amsterdammer. De brandbare voorwerpen werden woensdag rond 05.30 uur gevonden voor de woning aan de de Greta Hofstralaan. Er is niets geëxplodeerd en er vielen geen gewonden.

De loodgieter zelf overleed afgelopen maandag door een medische oorzaak. De beveiliging rond het huis van zijn nabestaanden is na woensdag opgeschroefd.

ANP