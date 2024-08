Brandende voorwerpen voor deur overleden loodgieter Vlaardingen, twee verdachten opgepakt

Bij het huis van de overleden loodgieter uit Vlaardingen zijn dinsdagnacht brandende voorwerpen achtergelaten. Dat meldt de politie. Woensdagochtend zijn twee verdachten, een 33-jarige man uit Almere en een 16-jarige jongen uit Amsterdam, aangehouden op de A4 voor het plaatsen van de voorwerpen.

De voorwerpen werden rond half zes woensdagochtend aangetroffen voor de deur van de woning aan de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen. Er is niets geëxplodeerd en er zijn geen gewonden gevallen. De politie doet onderzoek in de straat. Het is niet bekend of het gezin van de omgekomen loodgieter Ron van Uffelen thuis was.

Woensdagochtend zijn op de snelweg A4 twee personen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij het plaatsen van de brandbare voorwerpen in Vlaardingen.

Overleden

Ron van Uffelen, de langdurig bedreigde Vlaardingse loodgieter, overleed eerder deze week. "De oorzaak van het overlijden is naar het zich laat aanzien een medische", schrijft advocatenkantoor Korver in het bericht van het overlijden.

Van Uffelen, zijn gezin en zijn bedrijfsbezittingen zijn lange tijd doelwit geweest van een reeks ontploffingen. Maar ondanks zijn dood stoppen de bedreigingen aan het adres van de loodgieter niet.

Van Uffelen laat een vrouw en twee kinderen achter. "De familie is ontsteld en vraagt eenieder hun privacy te respecteren, terwijl zij dit totaal onverwachte en grote verlies proberen te bevatten", schrijft Korver.