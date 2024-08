Extra beveiliging rond woning overleden Vlaardingse loodgieter

De beveiliging rond de woning van de overleden Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen is opgeschroefd. Particuliere beveiligers en de politie houden het pand nu in de gaten en vragen automobilisten ook of ze hun navigatie mogen checken. Daarnaast is er preventief gefouilleerd en rijden ze rondjes door de wijk.

De wijk Holy Zuid waarin Van Uffelen met zijn gezin woonde aan de Gretha Hofstralaan, geldt al enige tijd als veiligheidsrisicogebied. Er was al cameratoezicht in de straat, maar dat bleek niet afdoende. De woning is, ook de afgelopen dagen, al meermaals doelwit geweest van explosies en ander geweld.

Wie er precies achter de terreur zit, is nog onduidelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een beloning van 50.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de opdrachtgever. Het onderzoek is dan ook nog altijd gaande.

Maandag overleed Van Uffelen op 45-jarige leeftijd. "De oorzaak van het overlijden is naar het zich laat aanzien een medische", schreef zijn advocaat Richard Korver. Om zeker te zijn dat een misdrijf kan worden uitgesloten, laat het OM sectie verrichten op zijn lichaam. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. De loodgieter laat een vrouw en twee kinderen achter.

