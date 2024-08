Gezin overleden loodgieter mag in woning blijven en krijgt extra beveiliging

De familie van de overleden loodgieter Ron van Uffelen (45) mag in hun woning in Vlaardingen blijven. Dat laat Bark Bikkers, locoburgemeester van Vlaardingen, weten in een verklaring. Bij het huis van de overleden loodgieter zijn dinsdagnacht brandende voorwerpen achtergelaten.

Woensdagmiddag was er een spoedoverleg nadat de woning voor de zoveelste keer doelwit was geworden van met name vuurwerk. “Het is verschrikkelijk dat dit juist nu weer is gebeurd. In een tijd waarin de familie rust nodig heeft om te kunnen rouwen en afscheid te nemen", aldus Bikkers.

De locoburgemeester laat weten dat "het voor de rust van het gezin belangrijk is in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven". "De beveiliging wordt wel opgeschaald en het lopende onderzoek gaat onverminderd door. Ik roep iedereen op om de privacy van de familie te respecteren en hen de rust te gunnen die zo hard nodig is.”

Aanhoudingen

Sinds de start van de explosies wordt onophoudelijk onderzoek gedaan naar de reeks aanslagen en de achtergronden. Op basis van camerabeelden werden woensdagochtend een 33-jarige man uit Almere en een 16-jarige jongen uit Amsterdam aangehouden op de A4 bij de afslag Leiden.