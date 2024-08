Gezin loodgieter eist extra beveiliging, burgemeester houdt spoedoverleg

De familie van de overleden Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen vraagt "de autoriteiten" om beveiliging. Dinsdagnacht zijn er brandende voorwerpen voor de deur van de woning van de weduwe en kinderen achtergelaten. De burgemeester van Vlaardingen heeft vanmiddag een spoedoverleg over de situatie.

Tot nu toe zijn ruim twintig aanslagen of pogingen tot geweld gepleegd op de woning en eigendommen van Van Uffelen. Advocaat Richard Korver meldt namens de nabestaanden dat de familie van de onlangs overleden loodgieter de autoriteiten vraagt "om hen heen te gaan staan".

'Respectloos'

Het huis is al geruime tijd doelwit van met name vuurwerk, aldus Korver. "Het is justitie nog niet gelukt de opdrachtgever van de vuurwerkleggers te achterhalen. Maandenlang durend onderzoek heeft geen enkele indicatie opgeleverd dat de loodgieter of zijn familie zelf betrokken zou zijn bij enige vorm van criminaliteit."

Spoedoverleg

De burgemeester van Vlaardingen heeft om 12 uur woensdagmiddag een spoedoverleg met de veiligheidsinstanties, zoals de politie, over de situatie rondom de woning van de loodgieter. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Vlaardingen aan Hart van Nederland. Tijdens dat overleg wordt de situatie voor het gezin, dat nog altijd woont in de woning aan de Gretha Hofstralaan, besproken. Het is nog niet bekend of er tijdens het overleg ook extra veiligheidsmaatregelen op tafel liggen.

0:41 Brandende voorwerpen achtergelaten bij woning overleden loodgieter

Uitvaart voorbereiden

Van Uffelen overleed maandag. Korver meldde eerder dat zijn overlijden vermoedelijk een medische oorzaak had. Zijn familie wil volgens de advocaat "niets liever dan in rust de uitvaart voorbereiden en een aanvang maken met rouw. Zij doen een klemmend beroep op de autoriteiten om niet weer hun woning te sluiten en hen in deze voor hen toch al zo'n moeilijke tijd juist te steunen".

De familie hoopt volgens de raadsman verder dat de weduwe en haar twee kinderen niet nog meer incidenten te verduren krijgen. Ook zijn ze "dankbaar dat buren/buurtbewoners scherp zijn en de autoriteiten hebben verwittigd waardoor vandaag ook aanhoudingen hebben kunnen plaatsvinden".

'Speelfilm'

In gesprek met Rijnmond noemt de vader van de vrouw van de overleden loodgieter het "respectloos" wat de familie overkomt. "Het is net alsof we in een speelfilm zitten", aldus de vader. "Er komt geen einde aan. Maar we blijven overeind."

Op basis van camerabeelden werden woensdagochtend een 33-jarige man uit Almere en een 16-jarige jongen uit Amsterdam aangehouden op de A4 bij de afslag Leiden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP