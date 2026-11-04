Politie krijgt ruim twintig tips over miljoenenroof TEFAF

De politie heeft ruim twintig tips gekregen over de verdachten van de miljoenenroof op kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Foto's van de vijf verdachten werden maandag getoond in Opsporing Verzocht. Vorige week werd het vijftal, vier mannen en een vrouw uit Servië, toegevoegd aan de Europese lijst van meest gezochte voortvluchtigen.

De bizarre beelden van de roof zie je in bovenstaande video.

Bij de roof op de kunstbeurs in juni 2022 werden kostbare juwelen gestolen. Drie diamanten zijn inmiddels teruggevonden in Hongkong, Israël en Botswana.

Beloning van 20.000 euro

De politie onderzoekt nu welke tips waardevol en bruikbaar zijn in het onderzoek. Het OM heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van een of meerdere verdachten.