OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie krijgt ruim twintig tips over miljoenenroof TEFAF

Crime

Vandaag, 10:43

Link gekopieerd

De politie heeft ruim twintig tips gekregen over de verdachten van de miljoenenroof op kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Foto's van de vijf verdachten werden maandag getoond in Opsporing Verzocht. Vorige week werd het vijftal, vier mannen en een vrouw uit Servië, toegevoegd aan de Europese lijst van meest gezochte voortvluchtigen.

De bizarre beelden van de roof zie je in bovenstaande video.

Bij de roof op de kunstbeurs in juni 2022 werden kostbare juwelen gestolen. Drie diamanten zijn inmiddels teruggevonden in Hongkong, Israël en Botswana.

Beloning van 20.000 euro

De politie onderzoekt nu welke tips waardevol en bruikbaar zijn in het onderzoek. Het OM heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van een of meerdere verdachten.

Door ANP

Lees ook

Vijf verdachten miljoenenroof TEFAF op Europese Most Wanted-lijst
Crime
Vijf verdachten miljoenenroof TEFAF op Europese Most Wanted-lijst
Forensisch expert over kunstroof: 'Inbraak was erg amateuristisch'
Crime
Forensisch expert over kunstroof: 'Inbraak was erg amateuristisch'
Zoekactie in België na grote juwelenroof Maastricht levert niks op
Crime
Zoekactie in België na grote juwelenroof Maastricht levert niks op
Net als in de film: nieuwe beelden gedeeld van gewelddadige 'TEFAF-roof'
112
Net als in de film: nieuwe beelden gedeeld van gewelddadige 'TEFAF-roof'
Nieuwe ontwikkeling in zaak juwelenroof Maastricht: drie vrouwen in beeld
112
Nieuwe ontwikkeling in zaak juwelenroof Maastricht: drie vrouwen in beeld
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.