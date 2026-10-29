Vijf verdachten miljoenenroof TEFAF op Europese Most Wanted-lijst

Vier mannen en een vrouw uit Servië die worden verdacht van de miljoenenroof op kunstbeurs TEFAF in Maastricht, staan sinds donderdag op de Europese Most Wanted-lijst. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) weten vermoedelijk waar de vijf zich bevinden, maar kunnen hen niet aanhouden zolang ze in Servië blijven. Daarom worden hun namen en foto's nu openbaar gemaakt. Voor de gouden tip ligt een beloning van 20.000 euro klaar.

Het gaat om Aleksandar Cenic (50), Aleksandar Stojiljkovic (50), Dusko Dimitrijevic (50), Bratislav Stojanovic (41) en Ninoslava Jovic (41). Volgens politie en justitie waren zij betrokken bij de gewelddadige juwelenroof op 28 juni 2022.

De daders sloegen destijds vitrines kapot en gingen ervandoor met kostbare diamanten. Van de miljoenenbuit zijn inmiddels drie diamanten opgespoord, waaronder een exemplaar dat begin dit jaar opdook in Botswana.

1:34 Gewapende overval op kunstbeurs TEFAF in Maastricht

Servië levert geen inwoners uit

De vijf verdachten verblijven vermoedelijk in de Servische stad Niš of in de omgeving van Belgrado. Ondanks internationale samenwerking met onder meer Europol en Eurojust is het nog niet gelukt hen op te pakken. Dat komt volgens het OM doordat Servië zijn eigen inwoners niet uitlevert. "We hopen daarom dat we ze in een ander land kunnen laten aanhouden", zegt de onderzoeksleider.

Tijdens het onderzoek kwam ook een eerdere poging tot een roof op de TEFAF aan het licht. In maart 2020 zouden criminelen al hebben geprobeerd toe te slaan op de kunstbeurs. Minstens één van de vijf verdachten wordt daarmee in verband gebracht. Die informatie kwam naar voren uit onderschepte berichten van Sky ECC, een versleutelde berichtendienst die veel door criminelen werd gebruikt.

Beloning van 20.000 euro

Na ruim vier jaar onderzoek hopen politie en justitie met de plaatsing op de Europese en Nationale Opsporingslijst alsnog tot aanhoudingen te komen. De vijf verdachten staan sinds april 2026 al internationaal gesignaleerd.

Het OM heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor informatie die leidt tot de aanhouding van één of meer betrokkenen bij de roof.