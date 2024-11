Zoekactie in België na grote juwelenroof Maastricht levert niks op

De politie heeft maandag in het water in de Belgische stad Verviers gezocht naar aanwijzingen die kunnen leiden naar de daders van de juwelenroof tijdens de TEFAF-kunstbeurs in Maastricht in 2022. De zoekactie leverde echter niets op.

De overvallers, die vorig jaar miljoenen aan sieraden buitmaakten, vluchtten na hun gewelddadige actie richting België. Onderweg stopten ze bij een beek in Verviers. De politie hoopte dat daar spullen of aanwijzingen zouden liggen die meer duidelijkheid zouden geven over de overval of de daders. De zoektocht bleek vergeefs.

De overval tijdens de kunstbeurs zorgde zowel in Nederland als het buitenland voor veel ophef. De met bijlen en vuurwapens gewapende daders sloegen in een volle beurszaal de vitrine van een juwelier kapot en gingen er met sieraden vandoor. Een deel van de gestolen buit is tot nog toe spoorloos.