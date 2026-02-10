Volg Hart van Nederland
Voormalig advocaat van Taghi, Michael Ruperti stopt als advocaat na schorsing

Crime

Vandaag, 15:03

Michael Ruperti, voormalig advocaat van onder anderen Ridouan T., gaat stoppen als strafpleiter. De Volkskrant meldt dat hij dat zegt in reactie op een negatief oordeel in een tuchtzaak. Maandag werd hij vier weken geschorst, vanwege zijn handelen in een zaak tegen rapper Ali B.

Ruperti zou een slachtoffer op 'intimiderende wijze' onder druk hebben gezet in de strafzaak van Ali B. De rapper ging bij zijn strafzaak in hoger beroep tegen zijn straf:

Vooruitblik op de start van het hoger beroep in de zaak tegen Ali B
5:44

Vooruitblik op de start van het hoger beroep in de zaak tegen Ali B

Volgens het Hof van Discipline heeft Ruperti in de zaak van Ali B., waarin hij officieel geen rol had, "op intimiderende wijze de druk op een slachtoffer/getuige opgevoerd" en probeerde hij te zorgen dat zij haar belastende verklaring zou intrekken. Dat wordt 'volstrekt ontoelaatbaar' genoemd.

'Voel me niet meer veilig'

Ruperti, die bekendheid verwierf als (oud-)advocaat van onder anderen Ridouan T., zei dinsdag tegen de Volkskrant dat hij zich niet herkent in de uitspraak van het tuchtcollege. "Tijdens de zitting heeft de deken van de Orde van Advocaten gezegd dat ik geen kwade opzet had en geen slecht persoon ben. Toch komt het hof met dit oordeel. Ik voel me niet meer veilig in deze Orde van Advocaten, en stop dus als advocaat."

